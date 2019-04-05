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Türksat'tan 'Cem TV' açıklaması

Türksat'tan 'Cem TV' açıklaması
Türksat'tan 'Cem TV' açıklaması

Türksat, Cem TV kanalının mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme yenilenmediğini belirterek, konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılmasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Cem TV tarafından "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı metne istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Şirketimiz ile yayıncı kuruluşlar arasında uydu üzerinden kapasite ve yayın iletimi sağlanması amaçlı sözleşmeler imzalanmakta olup, imzalanan sözleşmelerde genel olarak sözleşme bitiş tarihleri ayın son gününde olmaktadır. 31.03.2019 tarihinde sözleşmesi sona erdiği hâlde yenileme yapılmayan kanalların yayın iletimleri durdurulmuştur. Söz konusu uygulama her ay sonunda yapılan rutin bir işlemdir. Ayrıca 3 Nisan 2019 tarihinde bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde iddia edilenin aksine sadece Cem TV yayını değil, sözleşmesi sona eren başka kanalların da yayınları aynı anda sonlandırılmıştır. Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz konusu kanalın sözleşmede yer alan malî yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir. Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması gerçeği yansıtmamaktadır.”  

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