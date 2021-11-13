TÜRKŞEKER: “Şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir”

TÜRKŞEKER tarafından, “Şekerde arz problemi” olduğuna dair iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, TÜRKŞEKER'in 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikada tüm zamanların rekorunu kırdığı ifadelerine yer verilerek, TÜRKŞEKER'in 2021-2022 yılı üretim döneminde ise yaklaşık 400 bin ton şeker üretiminin yanı sıra bu miktarın Kooperatif ve Özel Sektör fabrikalarının üretimi göz önünde bulundurulduğunda toplamda 1 milyon 150 bin ton olduğu aktarıldı.

TÜRKŞEKER'in aynı zamanda iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı C Şeker ürettiği belirtilen açıklamada, 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek toplamda tüm şeker sanayiinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretildiği kaydedildi.

“Şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir”

TÜRKŞEKER tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur. TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarını belirlerken gerek vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma, gerekse sanayicimizin hammadde girdi maliyetlerini minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir.”

Mustafa Cenik