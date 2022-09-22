TÜRKSOY'dan Dr. Suat İrfan Günsel'e onur nişanı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev kabulde yaptığı konuşmada, Dr. Suat İrfan Günsel'e Türk Dünyası'na sağladığı üstün katkılardan dolayı müteşekkir olduklarını söyledi. Raev, Dr. Günsel'in varlığının başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Türk Dünyası için çok büyük öneme sahip olduğunu ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında Türk Dünyası'nın bir araya getirilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Dünyayı gezdim, böyle bir üniversite görmedim”

Raev, başta Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere tüm kampüsü gezdiğini söyledi. Reav, “Tüm dünyayı gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki, böyle bir üniversite ile daha önce karşılaşmadım. Öğrencilerin sanat eserleri ile iç içe alacakları eğitim sayesinde güzelliklere saygı duymayı da öğreneceklerdir” dedi.

TÜRKSOY'a bağlı ülkelerin üniversitelerinin rektörleri, 2023'te YDU'da buluşacak

Sultan Raev, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel'i ziyareti sırasında aldıkları karar neticesinde TÜRKSOY'a bağlı ülkelerin 2023 yılı üniversite rektörler toplantısının Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Raev, üniversitenin ev sahipliğinin, eğitim, sanat ve kültür başta olmak üzere pek çok konuda öncü ve örnek teşkil ettiğini ve bu anlamlı toplantının YDU'da gerçekleşecek olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

“Şahsıma tevdi edilen maldalyayı almaktan onur duydum”

YDU Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ise Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabulünde yaptığı konuşmada, TÜRKSOY tarafından şahsına tevdi edilen TÜRKSOY'un en yüksek Onur Nişanı Altın Madalyasını almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Dr. Günsel, Türk dünyasını yakınlaştırmak için 43 yıldır çalıştıklarını; TÜRKSOY'un da bu yönde uzun yıllardır üstlendiği misyonun önemini vurgulayarak, ortak hedefler ışığında birlikte yürümekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların sonunda karşılıklı hediye ve plaket takdimlerinin yanı sıra ‘aile fotoğrafı' çekimi gerçekleşti.

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