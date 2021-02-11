Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor

Yüzyıllar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, birbirinden farklı gelenekleri yaşatıyor. Yaşayan bu geleneklerden biri de Anadolu'nu bir parçası olan “kilim" geleneği. Yüzyıllardır bu topraklarda maharetli ustaların ellerinde renk renk, desen desen dokunan kilimler, Anadolu'nun önemli mozaiklerinden biri olarak biliniyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bin ustanın ekmeğini kazandığı kilim dokumacılığında sadece bir usta direnmeye devam ediyor. 13 yaşındayken babasının ‘git mahallede kahke sat' demesi üzerine gizlice kilim ustasının yanına çırak olarak girerek mesleği öğrendiğini belirten 60 yaşındaki Ahmet Kılıç, 47 yıldır mesleğini ikinci el olarak aldığı tezgahında sürdürüyor.

“Bin ustadan bir usta kaldı”

Kahke satmamak için kilimciye çırak olduğunu belirten Kılıç, “Babam bana 'git kahke sat, mahallenin çocukları satıyor' dedi. Ben de dedim baba ben kahke diye bağırmam, ben de gittim gizli gizli bir ustanın yanında çalıştım öğrendim. Şu an Nizip'te tekim, önceden bin kişi kadar vardık ama şimdi tekim. Halı çıkınca diğerleri bıraktılar, fabrikasyon etkiledi eski işimiz kalmadı” dedi.

“Dünyadan göçmekten değil de mesleğin ölmesine üzülüyorum”

Kilim dokuma işinin eskisi kadar olmadığını kaydeden Kılıç, şimdilerde müşterilerin eski kazak ve kıyafetlerinden elde ettiği ipleri dokuyarak ürün çıkarttığını söyledi. Kılıç, “Eskiden kilim işliyorduk ama o artık kullanılmamaya başlandı bende müşterilerin getirdiği ürünleri işliyorum. Allah'ın kuralı ben dünyamı değişsem üzülmüyorum ama bu meslek ölüyor ona üzülüyorum. Müşteriler eski kıyafetlerini yırtıp getiriyorlar ben de burada kilim yapıyorum. İpi pahalı oluyor herkes alamıyor ondan üstündeki kıyafeti söküp getiriyorlar. Vatandaşa hizmet, ben dünyamı değiştikten sonra yazık bu meslek bitiyor” diye konuştu.

Tezgahının başında kilim dokurken 1960'lı yılların türkülerini dinleyerek bazen de eşlik ederek çalışan kilimci Ahmet Usta, mesleği devam ettirecek çıraklar yetiştirmek istiyor.

Resul Yanbul - Lider Olgun