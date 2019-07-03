Turlarla geliyorlar, tarlada beğenip adresine gönderilmesini istiyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Antalya'nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilimler, yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Yaz aylarında hasadı biten araziler, boşalan tarım arazileri hali işletmelerine açılıyor. İşletmeler, aralarında tarihi olanlarının da yer aldığı halı ve kilimleri, restore edip, mikroplarından arındırıyor. İlk olarak temizlik işlemi gerçekleştirilen halılar, daha sonra uzun tüyleri kısaltılıyor, ardından güneşe konularak renklerinin solarak pastele dönüşmesi sağlanıyor. Halıların sıcak havada aynı zamanda da kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanıyor.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDALAR

Yüzlerce dönümlük araziye tarım işçileri tarafından serilen halıların görüntüsüyse görsel bir şölen oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların, yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat gözetim altında tutuluyor. Tüm yaz ayı boyunca tarlada tutulan halılar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Halılar, Eylül ayında toplanarak yurt içi ve yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.

“MODERN BİR ŞEKİLDE PİYASAYA SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

49 yıldır halıcılıkla uğraşan işletme sorumlusu Zeki Altınel, bitkilerden elde ettikleri kök boya ile halıları boyadıklarını ve çeşitli işlemlerden geçirdiklerini anlattı. Altınel, “Yıkayıp temizledikten sonra içlerindeki bütün kimyasal boyaları arındırılarak güneşe seriyoruz. Güneşle, içerisindeki boyaları da arındırmaya çalışıp, iç piyasaya modern bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte halılarda kimyasal ve sentetik arttığına işaret eden Altınel, “Burada görmüş olduğunuz halılardan yüzde 40'ı el dokuma halıları. Çoğu ihraç oluyor, iç piyasada el halısına rağbet yok. Eskiden gelin çeyizine mutlaka el halısı olurdu, şimdi artık o yok. Makine halısına dönüldü, bu da kimyasal ve sentetik oluyor” diye konuştu.

“ADRESİNE İSTEYEN TURİSTLER OLUYOR”

Restore edilen halıların arasında tarihi halılar olduğunu ifade eden Altınel, Anadolu'nun dört bir yanından binlerce halıyı burada işlediklerini dile getirdi. Altınel, halılardaki el sanatına dikkat çekerek, “Osmanlı'dan gelme, Kars'tan tutun İç Anadolu, Antalya, Ege, Kırşehir, Ürgüp gibi her tarafta dokunan bir el sanatı var bizde. Burada halılarımızı restore ederek iç ve dış piyasaya sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin halı ve kilimlere ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Altınel, “Fotoğraf çekmeyi boş verin, burada beğenip adresine gönderilmesini isteyen turistler oluyor” diye konuştu.

GÜNDE 500 HALI SERİLİYOR

Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu ancak ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını dile getiren işçilerden Hüseyin Çakmaz da, tarlaya günde 500 halı serdiklerini söyledi.

Suat Metin - Cem Denny Ekici