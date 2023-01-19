Turşu hırsızı kamerada

Olay dün ilçeye bağlı Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan bir turşucuda meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanı kapatan iş yeri sahibi Berkan Harmancı, dışarıda bulunan raflarda bir kavanozun eksik olduğunu fark etti. Kavanozun kırılmış olabileceğinden şüphelenen Harmancı, güvenlik kameralarını incelediğinde kavanozlardan birinin çalındığını gördü.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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