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Turşu hırsızı kamerada

Turşu hırsızı kamerada
Turşu hırsızı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir turşucudan teşhir turşuları çalan kişi, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çaldığı ürünün teşhir olduğunu ve taze olmadığını belirten turşucu, çalan kişiye yememesi tavsiyesinde bulundu ve taze turşu hediye edeceğini söyledi.

Turşu hırsızı kamerada - Tıkla İzle

Olay dün ilçeye bağlı Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan bir turşucuda meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanı kapatan iş yeri sahibi Berkan Harmancı, dışarıda bulunan raflarda bir kavanozun eksik olduğunu fark etti. Kavanozun kırılmış olabileceğinden şüphelenen Harmancı, güvenlik kameralarını incelediğinde kavanozlardan birinin çalındığını gördü.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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