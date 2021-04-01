Turşu tesisindeki skandal görüntü sonrası yeni gelişme!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.'yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede her iki şahsın da Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlı emniyette götürülürken kazanda görüntülere yansıyan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ali G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakan Pakdemirli: 'Faaliyetten men edildi'

Bakan Pakdemirli: "Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi."

Bakan Pakdemirli: "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır."

Bakan Pakdemirli: "Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Enver Zencirci

