'Turuncu Damla' ile 46 bin çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verildi

ING Türkiye, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile birlikte gerçekleştirdiği tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı Turuncu Damla ile 9 ilde yaklaşık 46 bin çocuğa ulaştı. Banka, Turuncu Damla sosyal sorumluluk projesi ile çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturmayı ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ilkokul öğrencilerine yönelik ilk finansal okuryazarlık eğitimi olan ve İl Milli Eğitim iş birliği ile devlet okullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yürütülen Turuncu Damla programı kapsamında 2013 yılından bugüne kadar 9 şehirde 399 okulda 1460 öğretmene ve 45 bin 929 çocuğa eğitim verildi.

Özel sektör, üniversite, kamu ve sivil toplumu içine alarak çok paydaşlı bir iş birliği modeline dayanan Turuncu Damla ile öğrencilere, sınıf öğretmenleri üzerinden doğal eğitim ortamları bozulmadan eğitim veriliyor. Program, birçok alanda başarıyı getiren sabır, azim, sebat, özgüven ve liderlik gibi temel özelliklere odaklanırken, toplam 8 hafta boyunca ‘gelecek odaklı davranış', ‘limitli kaynaklar', ‘cazip ürüne karşı durabilme', ‘istek ve ihtiyaç arasındaki farkı görebilme', ‘bütçeleme', ‘sabırlı davranma', ‘zor kararlar verebilme' ve ‘grup kararları alabilme' konularındaki eğitimlerle çocukların bakış açılarını geliştirmeye katkı sağlıyor. Turuncu Damla projesi, okullarda gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra, turuncudamla.com sitesi üzerinden de çocuklara Küçük Aslan adlı çizgi karakterin yer aldığı videolara ve öğrenci eğitim kitlerine yer veriyor.

Turuncu Damla eğitimi etki ölçüm sonuçları, eğitimin Türkiye dahil dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde gözlemlenen ‘rekabete eğilimdeki cinsiyet farklılığını' tamamen ortadan kaldırdığını, eğitim alan kız çocuklarının rekabete yatkınlığının, eğitim alan erkek öğrenciler ile aynı seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.

Eğitim alanlar, almayanlara göre yüzde 32 daha az tüketim yapıyor

Araştırmaya gören eğitim alan öğrenciler, eğitim almayan öğrencilere göre 1 yıl sonra yüzde 28-32 oranında daha az tüketim yaparken, otokontrolü nispeten daha az olan öğrenciler arasında eğitim alanlar, almayanlara göre yüzde 50 daha sabırlı hale geliyorlar. Araştırmada eğitim alan öğrencilerin zoru başarmaya eğilimlerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkarken, zoru seçen çocukların sayısı eğitim almayanlara kıyasla yüzde 23 daha fazla. Araştırmada ayrıca Turuncu Damla programı ile eğitim alan öğrencilerin matematik notlarının 80'in üzerinde olma sıklığının, almayanlara göre yüzde 11 daha fazla olduğu da ortaya koyuldu.

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), Çocuk ve Gençlik Finans Kurumu (CYFI) gibi uluslararası platformlarda temsil edilen Turuncu Damla, ING Grubu'nun faaliyet gösterdiği 40 ülkede düzenlenen “Tercih Edilen Banka Ödülleri'ne layık görülürken ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda da çeşitli ödüller kazandı.