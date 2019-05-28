Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu koyu kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, Şehit Güvenlik Korucusu Resit Koçak 2019-07 Operasyonunda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli terörist olduğu tespit edildi.