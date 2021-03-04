Turuncu kategorideki Antalya'da ürküten manzara

100 bin kişideki vaka oranına göre turuncu renk ile yüksek riskli iller kategorisinde gösterilen Antalya'da, bazı pazarlardaki görüntü endişeye neden oldu. Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nin yanı sıra ara sokaklara kadar uzanan bit pazarı sabahın ilk ışıklarıyla yere kurulmaya başlıyor.

Tekstil, elektronik, tütün ürünleri, kuruyemiş, züccaciye ve hediyelik eşyaların bulunduğu pazar, ucuza ürün almak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Korona virüs tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği pazarda, yoğunluk geç saatler kadar devam ediyor. Tehlike oluşturan pazara, Belediye Zabıta ekipleri sık sık denetim yapıyor. Açılması yasak olan pazar, ekiplerin ayrılmasının ardından yeniden kuruluyor. Pazardaki ürünler ve yoğunluğu havadan drone ile de görüntülendi.

'Pazar günleri pazarımızı açamıyoruz'

Satış yapan İsmail Aslan, pazarın kalabalık olduğunu hatta cadde üzerinde yer kalmadığını söyledi. Belediyenin pazar günleri kendilerine verdiği pazarın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle açılamadığını dile getiren Aslan, “Burada da zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim bunu tez zamanda üstümüzden kaldırır da devlet ve millet olarak rahat ederiz” dedi.

'Her ürün var'

Pazarda maskesiz dolaşanlara sitem eden Aslan “Normal şartlarda tak desende takan insanlar değil, bunu hepimizin takması lazım, hepimiz bunu biliyoruz. Gelin görün ki tedbirler yetmiyor. Güzel bir pazar yerimiz olmasını istiyoruz. Buradan araçlar geçiyor, kazalar gerçekleşiyor. Burası yetmiyor. Caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar ne kadar gariban kesim varsa hepsi burada. Burası tabiri caizse bitpazarı diyoruz ama gelin görün ki burada ayakkabıdan tutun da kıyafet, küçük el aletleri, aklınıza ne geliyorsa var. Ben 5 TL 'ye halı gırgırı satıyorum. İnşallah bu Covid-19 biter de vatan olarak millet olarak rahat ederiz” diye konuştu.

İsa Akar - Gazi Taş

