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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar 2022-20) Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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