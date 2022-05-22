Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan “Mirza” kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

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