Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan “Mirza” kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.