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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde faaliyet yürüten ve terörden arananlardan 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu listede yer alan “Savaş Fırat” kod adlı Yahya Atmaca isimli terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 24 Haziran‘da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu listede yer alan “Savaş Fırat” kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi. Teröristin, 2011 yılında Tunceli'deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi.

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