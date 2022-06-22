TUSAŞ 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı

Türkiye'nin bağımsız savunma ve havacılık ekosistemi için dünya ölçeğinde projeler geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı. Daha önce işlemci kapasitesini 20 bin çekirdeğin üzerine taşıyan şirket, yeni yatırım sayesinde birbiri ile bağlantılı binlerce hesaplamanın süresini 4'te 1 oranında azaltacak. Böylece özgün hava araçlarının projenin takvimlerinin de kısalmasına katkı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında gerçekleştirilen testlerin sürelerinin kısalacağı yeni yatırım ile birlikte bilgisayarın işletilmesi için teknik çalışan ve verileri analiz edecek olan mühendisler de şirkete kazandırılarak istihdama katkı sağlanacak. Böylece Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, birden fazla testi aynı anda analiz edebilen insan kaynağının havacılık ekosistemine kazandırılması için de öncü olacak.

"Dünyanın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Günümüzde fiziki testlerin yerini dijital testler almaya başladı. Sayıları milyonlara varan bu testleri gerçekleştirmek ve verileri analiz etmek için devletimizin büyük destekleri ile havacılık alanında ülkemizi üst seviyeye taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak yatırımlarımız devam ediyor. 2023 vizyon hedefleri de gözetilerek bu yatırım ile hava araçlarımızın gökyüzü ile daha kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz. Dünya'nın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek



