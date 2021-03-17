TUSAŞ'tan 18 Mart'a özel 'dijital peç'

“Gücümüz Mirasımız” sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atan TUSAŞ, “www.gucumuzmirasimiz.com” web adresine giren ziyaretçilerine TUSAŞ'ın yerli, milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir “dijital peç” oluşturulmalarına imkan verecek yeni bir site tasarladı.

Türkiye'nin yeni nesil havacılık geleceğini inşa eden TUSAŞ, dijital ve yenilikçi uygulamalarından birini daha dijital envanterine ekledi. 18 Mart anısına oluşturulabilecek olan dijital peç bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek. Vatan savunmasında şehit düşen ecdadın bıraktığı mirası, “Gücümüz Mirasımız” sloganı ile bir kez daha yüreklere kazımayı hedefleyen TUSAŞ, oluşturduğu dijital peç kampanyası ile yerli ve milli duruşunu ve Türkiye'nin gücünü dünyaya bir kez daha duyurmayı hedefliyor.

Adem Aslan

