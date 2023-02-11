Tutuklanan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Metris Cezaevi'ne gönderildi

Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Karadağ'a çıkışının engellendiği belirtilen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edilmişti. Tutuklanan Coşkun Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Lokman Sarıkurt - Tuncer Cengiz
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