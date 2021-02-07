Tutuklu baba çocukları için mektupla destek istedi, aileye Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Bu talebe kayıtsız kalmayan Başkan Beyoğlu, tek başlarına yaşama tutunmaya çalışan çocukları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı, uzaktan eğitimden yararlanmaları için tablet bilgisayar hediye etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, anne ve babaları adli bir suçtan dolayı cezaevinde olan çocuklara sahip çıkarak bir kez daha gönülleri fethetti. Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine mektup yazarak dışarıda kimsesiz şekilde zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan çocukları için destek talep eden C.S.'nin çağrısına anlamlı bir cevap veren Beyoğlu, 4 kardeşi ziyaret etti.

Babanın kendisinin ihtiyaç sahibi ailelere karşı gösterdiği hassasiyeti yakından takip ettiğini ve bundan esinlenerek destek istediğini yazdığı mektubu okurken oldukça hüzünlenen Beyoğlu, çocuklara imkanlar çerçevesinde destek vereceklerinin altını çizerek, nakdi ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Eğitimlerini aksatmamaları için de tablet bilgisayar hediye eden Başkan Beyoğlu, çocuklara kalıcı gıda ve sosyal yardım desteği sağlanması için de ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, hayatın imtihanlarla dolu olduğunu ifade ederek, çocuklardan sabır ve azimle hayata tutunmaya devam etmelerini istedi.

Beyoğlu'nu büyük bir ilgi ile karşılayıp uğurlayan kardeşler, kendilerine uzatılan insani ve vicdani elden duydukları memnuniyeti aktararak teşekkür ettiler.

Hacı Güneş

