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Tutuklu ve hükümlüler 3 ayda 15 milyon maske, 100 ton kolonya üretti

Tutuklu ve hükümlüler 3 ayda 15 milyon maske, 100 ton kolonya üretti
Tutuklu ve hükümlüler 3 ayda 15 milyon maske, 100 ton kolonya üretti

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, korona virüs salgının başladığı Mart ayından bu yana üç aylık sürede sağlık çalışanları için 15 milyon maske, 100 ton kolonya üretti. Üretilen malzemeler sağlık kurumlarına gönderildi.

Adalet Bakanlığı, korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonla, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için önemli çalışmalar yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla İşyurtları Kurumu bünyesinde sağlık malzemesi üretimi gerçekleştirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İşyurdu Müdürlüklerinde 16 Mart'tan bu yana üç aylık dönemde yaklaşık 15 milyon maske üretildi. Maskenin yanı sıra sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık tulum, hastane ürünleri, spanç ve gözlük de üretilerek koronavirüs ile mücadeleye önemli destek verildi. Üretilen ürünler sağlık kurumlarına gönderildi.

Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son 3 ay içerisinde 100 ton kolonya, bin ton sıvı el sabunu, 600 ton sıvı bulaşık deterjanı, 561 ton yüzey temizleyici, 82 ton cam temizleyici, 700 ton çamaşır suyu, 202 ton yağ çözücü, 5 ton oda spreyi üretimi gerçekleştirdi.

 

 

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