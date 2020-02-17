Tutulan 2 metrelik dev yayın balığı görücüye çıktı

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Baraj Gölünde balıkçılar dev yayın balığı yakaladı. 45 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda olan yayın balığı balıkçılar tarafından işyerlerinin kapısında görücüye çıkarıldı. Tutulan dev yayın balığını gören vatandaşlar, kendi boylarını dahi aşan balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yayın balığı sergilenmesinin ardından parça parça satışa sunuldu. Daha öncesinde de büyük sayılabilecek birçok yayın balığını tuttuklarını ve sergilediklerini söyleyen Almus'ta balıkçılık yapan Hasbi Aslan, “Almus Baraj Gölümüzden çıkardığımız birçok çeşit balığı satışa sunuyoruz. Daha önceki dönemlerde de yayın balıkları ile çok karşılaştık. Bu lezzetli balık baraj gölümüzde bil hayli fazla var. Ama bu kadar ağır ve boyca uzun olan yayın balığına ender rastlıyoruz. Balığımızın boyu 2 metrenin üstünde. Ağırlığı da 45 kilo civarlarında. Tutulan bu balığı kooperatifimizin önünde sergiledik. Vatandaşlarımızın da çok ilgisini çekti. Gelip hatıra fotoğrafı çektirenler oldu. Balığı da fazla bekletmemek ve vatandaşın taze olarak tüketilmesi için parçalayarak kilo işi satışa sunduk. En azından balığın tadına birden çok vatandaşımız bakabilme fırsatı buldu” diye konuştu.



Dursun Ekrem Er

