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Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon adet makaron ele geçirildi

Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon adet makaron ele geçirildi
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon adet makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak sigara ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 1 milyon adet dolu ve boş makaron, 238 kilogram ise tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak sigaranın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Polis yarım milyon makaron buldu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ikamet ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 376 bin 200 adet dolu makaron, 72 bin 800 adet boş makaron, bin 600 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 96 kilogram tütün, 9 paket nargile tütünü, 1 adet kompresör, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 1 sigara imalathanesi deşifre edilerek, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.Jandarmada yarım milyon makaron ele geçirdi

Halil Dağ
 

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