Tütüncülerin kavgası kanlı bitti

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ali Ö.(37), şikayetçi taraf Turabi A. (39) ve avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Ö., kasten ateş etmediğini ifade ederek, tahliye ve beraatini istedi.

Olay günü Turabi A. ile mesajlaştıklarını söyleyen Ali Ö. savunmasında, "Hakaret içerikli mesajlar attık. Ben arabamla işletmeme doğru geliyordum. Araçtan iner inmez bana saldırıldı. 10-15 dakika boyunca kavga ettik. Şikayetçi beni arabama doğru itince, arabamdaki ruhsatsız silahımla korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Öldürmek ya da yaralamak için ateş etmedim" dedi.

Silah ile 4 el ateş edilerek karnından vurulan Turabi A. ise yaptığı savunmada, "Sosyal medya üzerinden yaptığımız konuşmada asla küfür etmedim. İnternet üzerinden tütüncüler olarak kurduğumuz bir grubumuz var. Burada fiyatlarımızı belirliyoruz. Ben grup olarak bir fiyat anlaşmasına vardığımızı fark etmemişim. Bilmiyordum. Olay da benim tütün ürünlerini ucuz satmamdan dolayı gerçekleşti. Sanıkla dükkanına konuşmaya gittiğimde hemen bana küfür etti. Kavga sırasında da bilinçli olarak ateş etti. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresini gözönüne alarak Ali Ö.'nün tahliyesine karar vererek, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.