Tuvaldeki şiirin ressamı Devrim Erbil'in sergisine yoğun ilgi

Türk çağdaş resim sanatına damga vuran ünlü ressam Devrim Erbil'in baskı tekniklerinden oluşan sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan, edebiyatçıların ‘Resmin Şairi' olarak nitelediği Devrim Erbil'in sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sanatçının ilk dönem çalışmalarına son yıllarda üretmiş olduğu serigrafi, dijital, metal gibi farklı baskı örnekleri de eşlik etti.

“Sanat halka ulaşsın istiyorum”

Sergisinin özgün baskı eserlerden oluştuğunu söyleyen Erbil, “Özgün baskı eserlerimi sergilediğim bir sergi oldu. Özgün baskı bence sanatın belli sayıda çoğaltılan resim anlamına gelir. Geleneksel şekli ile gravür, litografi, serigrafi, bütün bunlar bir eseri çoğaltıp daha çok kişiye ulaştırmak içindir.

Özgün baskı sanatı demokratikleşmesidir. Sanat varlıklı kimselerin ulaşabildiği bir alan gibi düşünülür. Ne kadar halkın içerisine girerse sanat o zaman anlam taşır. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ileri ya da geri her toplumda sanat var. Demek sanat insanların istese de istemese de yaptığı bir şey, biz buna psikososyolojik bir içgüdü diyoruz. Sanat önlenemez bir içgüdü, insanlar ve toplumlar bunu yapıyor. Ama belli zamanlarda belli egemen güçlerin malı haline geliyor. Oysa ben sanat halka ulaşsın istiyorum. Özgün baskı benim sınırlı sayıda çoğalttığım eserlerden oluşuyor” dedi.

Sergi 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç