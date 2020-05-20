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Tuvalet giderinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Tuvalet giderinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Tuvalet giderinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da narkotik ekipleri tarafından 3 şüphelinin bulunduğu evde yapılan aramada, tuvalet giderinden 6 kilo 880 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi E.Y., O.Y. ve S.Y.'nin doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi evlerinde depoladıkları ve piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler edindi. Ekipler, şüphelilerin Göksu Mahallesi'ndeki evinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada 6 kilo 880 gram esrar maddesi alaturka tuvaletin giderinde bulundu. Aynı zamanda madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 50 TL para da ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler E.Y., O.Y., ve S.Y. ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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