İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüyler ürperten cinayet kamerada

Tüyler ürperten cinayet kamerada
Tüyler ürperten cinayet kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.