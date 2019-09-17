Tüyler ürperten cinayet kamerada

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç

