İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuz Gölü pembe renge büründü

Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.

Ömer Çetin - İlker Turak - Derya Yetim
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.