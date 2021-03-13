Tuz tüketimi nasıl düşürülür?

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, 11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Balcı, tarih boyunca besinleri daha uzun süre koruyabilmek amacıyla kullanılan tuzun, yiyeceklere lezzet verdiğinin fark edilmesi ile de tüketiminin zamanla yaygınlaştığını belirterek zamanla yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Alınması gereken tuz miktarı ne kadar?

Tuzun, vücudumuzun asit, baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirten Balcı, ''Bu görevi nedeniyle tuzun gerekliliği tartışılmazdır. Fakat günlük alınması gereken miktar konusu önemlidir.'' dedi. Yapılan araştırmalarda günlük 5 gramdan fazla tuz tüketiminin sağlığımız için zararlı olduğu bilgisini paylaşan Balcı, fazla tuz tüketiminin ciddi hastalık riskini artırdığını hatırlattı.

Balcı, günlük tuz tüketiminin miktarına dair açıklamalarına şöyle devam etti: ''Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 gramdan fazla tuz tüketiminin başta kalp hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları olmak üzere, diyabet, obezite ve bazı kanser türlerinin görülme olasılığında artış olduğunu bildirmiştir. Önerilen bu miktarın da yemeklere tuz eklemeden, doğal olarak günlük tükettiğimiz yiyeceklerle ve içeceklerle sağlanabilecek bir oran olduğunu söylemiştir.''

''Türkiye ortalaması çok yüksek''

Ülkelerin günlük tükettikleri tuz miktarının farklı olduğuna dikkat çeken Balcı, ''Avrupa ülkelerinde günde 8-9 gram tuz tüketilirken, yapılan çalışmalarda Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarının 15-18 gram arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu endişe verici miktar ülkemiz insanının sağlığını ciddi oranda etkilemektedir. Fakat asıl endişe verici nokta ise, toplumun büyük çoğunluğunun bu tehlikenin farkında olmaması ve beslenme şeklinde herhangi bir değişiklikte bulunmamasıdır.'' diye konuştu.

''Hazır, işlenmiş paket ürünler kullanılmamalı''

Balcı, fazla tuz tüketiminden kaçınmanın, oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilmek açısından çok önemli olduğunun altını çizerek birtakım tavsiyeler verdi:

''Örneğin hazır, işlenmiş paket ürünler kullanılmamalı, sofrada tuzluk bulundurulmamalı, tuz oranı fazla gıdaların (salça, turşu, sucuk, konserve vb.) tüketimi olabildiğince azaltılmalı, ekmekler “tuzsuz ekmek” olarak tercih edilmeli, yemeğin tadına dahi bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Yemeklere lezzet vermesi amacıyla tuz yerine baharatların (nane, kekik vb.) kullanımı arttırılmalıdır.''