Tuzağa düşürdükleri kişiye yapmadıklarını bırakmadılar

Tuzağa düşürülen H.Ş.'nin parası gasp edildi, dayak yedi ve ardından işkence yapılarak aşağılanmaya maruz kaldı.

Balıkesir'de tanıştığı Ayşe isimli kadının tuzağına düşen H.Ş. isimli adamın başına gelmeyen kalmadı. Tanıştığı kadının kendisinden 15 bin TL para istediğini ve vermeyince de eşine söylemekle tehdit edildiğini iddia eden H.Ş., Ayşe isimli kadınla gittiği evde önce dayak yedi, ardından ise cebindeki 5 bin 600 TL para ve cep telefonu alındı.

Tuzağına düşürdükleri kişiyi daha sonra bir araziye götürüp döven şahıslar burada da H.Ş.'ye akıl almaz işkence, şiddet ve aşağılayıcı hareketlerde bulundu. O anları da cep telefonuyla kameraya çeken şahıslar kısa sürede yakayı ele verdi. Şahısların yapılan aramalarında boş senetler de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sorgulanıp adliyeye çıkarılan Ayşe lakaplı B.T., E.U., E.Ş., R.S. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ,

Taşkın Sarıca