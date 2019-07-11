İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzağa düşürdükleri kişiye yapmadıklarını bırakmadılar

Tuzağa düşürdükleri kişiye yapmadıklarını bırakmadılar
Tuzağa düşürdükleri kişiye yapmadıklarını bırakmadılar

Balıkesir’de adını Ayşe olarak tanıtan bir kadınla tanışan H.Ş. isimli şahıs hayatının şokunu yaşadı.

Tuzağa düşürülen H.Ş.'nin parası gasp edildi, dayak yedi ve ardından işkence yapılarak aşağılanmaya maruz kaldı. 

Balıkesir'de tanıştığı Ayşe isimli kadının tuzağına düşen H.Ş. isimli adamın başına gelmeyen kalmadı. Tanıştığı kadının kendisinden 15 bin TL para istediğini ve vermeyince de eşine söylemekle tehdit edildiğini iddia eden H.Ş., Ayşe isimli kadınla gittiği evde önce dayak yedi, ardından ise cebindeki 5 bin 600 TL para ve cep telefonu alındı.

Tuzağına düşürdükleri kişiyi daha sonra bir araziye götürüp döven şahıslar burada da H.Ş.'ye akıl almaz işkence, şiddet ve aşağılayıcı hareketlerde bulundu. O anları da cep telefonuyla kameraya çeken şahıslar kısa sürede yakayı ele verdi. Şahısların yapılan aramalarında boş senetler de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sorgulanıp adliyeye çıkarılan Ayşe lakaplı B.T., E.U., E.Ş., R.S. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  ,

Taşkın Sarıca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.