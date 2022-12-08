Tüzel: 'Avrupalı turistin tercih etmesi için Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmek gerekiyor'

Murat Tüzel, turizm sektörünün problem ve sorunlarına değindi. Tüzel, “Ne yazık ki turizm sektöründe yetersiz bir alt yapıya sahibiz. Türkiye'ye ağırlıkta olarak Orta Doğu'dan gelen bir turist kitlesi mevcut. Avrupalı yabancı turist çok fazla gelmiyor. Aslında Türkiye'nin tanıtımı çok fazla yapılmıyor. Turist sayımız çok ama kazancımız az. Sektöre dair daha çok tanıtım yapılması gerekiyor. Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmesi için ülkeyi cazibe merkezi haline getirmek gerekiyor” dedi.

“Yabancı turist taksi probleminden çok şikayetçi”

Yabancı turistlerin Türkiye'de yaşadığı sorunları ele alan Tüzel, “Öncelikle taksi probleminin çözülmesi gerekiyor. Yabancı turist bu durumdan çok şikayetçi. Türk mutfağı çok geniş bir yelpazeye sahip. Şahsi gözlemim servis konusunda Türkiye dünyada birinci sırada. Bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Güvenli bir ülkeye rağbet olur. Gelişimin sağlanabilmesi için güven problemini çözmek lazım. Müzik yasağının kalkması gerekir. Yabancı turistin zaten buraya gelme amacı eğlenmek. Bunun kısıtlanması doğru değil. Turizm polisi, turiste yardım eden, belli bir yerde kurulmuş, turistin ihtiyaç duyduğu durumlarda yanında olan ve turistin yaşadığı sorunlara çözüm üreten birimlerdir. Özellikle İstanbul'da turizm polisi eksikliği var. Çoğu İngilizce bile bilmiyor” diye konuştu.

“Tarihi ve inanç turizminin tanıtılması filmlerle sağlanmalıdır”

Türkiye'de turizm faaliyetlerinin gelişmesi için atılması gereken adımları değerlendiren Tüzel, “Tarihi alanlar, mekanlar ve bölgeler koruma altına alınmalıdır. Tarihi ve kültürel açık hava müzeleri ve kapalı müzeler oluşturulmalıdır, coğrafi doku korunmalıdır. Türkiye'nin zenginliklerini tanıtan basın ve yayınlar hazırlanmalıdır. Turistik alanlarda hayat şartları iyileştirilmeli, ulaşım, sağlık, güvenlik hizmetleri oluşturulmalıdır. Deniz turizmine ve hava turizmine kaynak ayrılmalıdır. Tarihi ve inanç turizminin tanıtılması filmlerle sağlanmalıdır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanıma açacak yeni teknik sistemler geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Alt yapı sorunu çok büyük bir problem”

Tüzel, Avrupalı turisti Türkiye'ye çekmek ve mevcut sorunları çözmek için atılması gereken adımlara ilişkin şunları söyledi:

“İlk olarak ve en önemlisi çok iyi reklam yapılmalı. Buna ayrı bir yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye'yi en güzel yerleri ile en iyi şekilde anlatmak ve açmak gerekiyor dünyaya. Havacılık sektörünün sorunlarının çözülmesi lazım. Hava yollarının kar amacı gütmeden müşteri hizmeti sağlaması gerekir. Kalite ve fiyat düzenlemesi yapılması ve İstanbul trafiğinin çözülmesi gerekiyor. Alt yapı sorunu çok büyük bir problem. İstanbul, Bodrum gibi turizmin canlı olduğu yerlerde özellikle bu sorunları ele almak gerekiyor. Güvenliğin arttırılıp, turiste iyi davranılması gerekiyor. Aksi durumlarda caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanması lazım. Turizm çalışanlarının alaylı ve eğitimli olması lazım.”

Murat Tüzel, turizmde gelecek dönemlerde beklenen değişim ve gelişmeler için neler yapılabileceğine değinerek, “Türkiye'de turizm gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Ürün yelpazesinin genişletilmesi şart. Kültür turizmine yönelik taleplerin artması ve butik otellerin cazip hale getirilmesi gerekiyor. SPA turizmi yaygınlaşmalı, turizm talebi çeşitlenmeli ve özellikle iç turizm gelişmeli. Kısa süreli seyahatler çoğalmalı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının desteğinin artırılması ve turizm bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Güvenlik sorunları turizm talebini etkileyecek. Eko turizm önem kazanmalı. Bunlar gelecek planlarımız arasında yer alıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığının birbirinden ayrılması gerekiyor. Mesela Hollanda'da Turizm Bakanlığına yardım eden ayrı bir ekip var. Bu ekip, Turizm Bakanlığının göremediği eksik ve sorunlara çözüm üreterek destek oluyor. Türkiye'ye vizesiz giriş yapılmaması gerekiyor. Bu kaliteyi düşürüyor ve ülkeye kimin girip çıktığı belli olmuyor. Kozmopolit yapıya sahip ülkelerde turizm çeşitliliğinin artırılması için belli şartları sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

Mustafa Cenik

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