Tuzla Belediyesi Spor Kulübü kick boksta tarih yazdı

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası tamamlandı. Kemer'de gerçekleştirilen Avrupa Kupası'na gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcu katıldı. Kupaya 36 sporcuyla katılan Tuzla Belediyesi, 10 altın madalya, 6 gümüş madalya, 6 bronz madalya, takımlar müsabakasında birincilik ve genel klasmanda tüm takımları geride bırakarak zirvede yer aldı.

Turnuvada büyük başarı sağlayan sporcular yaşadıkları mutluluğu anlattı. Hem öğretmen hem de şampiyon bir kick boks sporcusu olan Fatmahanım Gökçe, “Hem matematik öğretmeniyim. Hem kick boks branşı ile ilgileniyorum. Başarılı bir sporcuyum. Yarışmada birinci oldum. Bu çok güzel bir duygu. Tuzla Belediyespor Kulübü olarak gerçekten ciddi bir başarı elde ettik. Neredeyse madalyasız dönen sporcumuz yok. Gayet güzel bir başarı oldu. Eylül ayında yapılacak Dünya Kupası'nı garantilemiş oldum. Hazırlıklara başlayacağız” dedi.

“Arkamda bana destek veren ailem var”

Yüzündeki morluklar ile eve geldiğini ve ailesinin şaşırdığını belirten Yaren Çınar, ”16 yaşındayım. Gençler kategorisinin ilk senesinde Avrupa Kupası şampiyonu oldum. Hedefim milli takım. Sporla iç içe bir ailede büyüdüm. O yüzden bu spordan önce atletizm olsun, bütün branşları denemeye çalıştım. Kendimi bulduğum spor kick boks oldu. Aileme de söyledim. Ben bu sporda ilerlemek istiyorum. Bu spora başladım. Arkamda çok destekçi bir ailem var. 'Sen bu işi yapmak istiyorsan bizim için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü sen istiyorsun. Sen başarmak istiyorsun' diyorlar. Morluklar, sonuçta sert bir spor yapıyoruz. Kick boks yapıyoruz ve kendimiz isteyerek yapıyoruz. O yüzden morluklar bizi mutlu ediyor. Ailem eve geldiğim zaman yüzüme baktılar. Kupayı görünce insanlar yüzün böyle ama kupa diyorlar. Kendime yüzüm böyle olsa da kendi azmim ile aldım” dedi.

“Arkadaşlarım oyun oynarken ben ringlerde dövüşüyorum”

Tunahan Akyol, ”17 yaşındayım. 10 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Turnuva zorlu ve güzeldi. 4 tane maça çıktım. Rakiplerimi yenerek birinci oldum. Spor bana daha çok özgüven katıyor. Arkadaşlarım oyunlarda savaşırken, ben ringlerde dövüşüyorum” dedi.

“36 sporcu ile 24 madalya kazandık”

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yılmaz, ”Turnuva bizim için çok güzel geçti. Bu turnuvaya 36 sporcu ile katıldık, 24 madalya kazandık. Bunların 10'u altın, 6'sı gümüş, 6'sı bronz madalya. Genel klasmanda 30'a yakın ülke ve bin 800'e yakın sporcu arasında takım halinde şampiyon olduk. Bir önceki şampiyonada yine şampiyon olmuştuk. Madalya sayımız biraz daha azdı. Burada emeği geçen Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekleri oldu bize sporla ilgili” dedi.

Aykut Zor