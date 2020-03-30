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Tuzla Belediyesi'nden üniversite ve lise geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere internet üzerinden eğitim

Tuzla Belediyesi'nden üniversite ve lise geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere internet üzerinden eğitim
Tuzla Belediyesi'nden üniversite ve lise geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere internet üzerinden eğitim

Tuzla Belediyesi’ne bağlı Tuzla Gençlik Merkezi’nin başlattığı internet üzerinden üniversite hazırlık derslerine, Bilgi Evlerinde devam eden Lise Geçiş Sınavı (LGS) eğitim videoları da eklendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında TUZGEM ve Bilgi Everinde derslerin iptal edilmesi sonrasında, videoya kaydedilen dersler Tuzla Belediyesi Youtube kanalında yayına alındı. Böylece üniversiteye hazırlanan öğrenciler gibi LGS'ye hazırlanan öğrenciler de, Tuzla Belediyesi Youtube sayfasındaki dersleri takip ederek sınav hazırlıklarını sürdürebilecek.

İnternet üzerinden ders uygulaması ile ilgili düşüncelerine ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sağlık ne kadar önceliğimizse, eğitim de o kadar önceliğimizdir. Halkımızın güvenliği için evlerinden çıkmamalarını önerirken, öğrencilerinde derslerinden kalmalarına gönlümüz razı olamazdı. İnternet üzerinden verilen derslerle, YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz, tüm derslerini aynı şekilde almaya devam edebilecekler” şeklinde konuştu. Ayrıca Tuzla Belediyesi eğitim birimleri olan TUZGEM ve Bilgi Evleriyle bu kurumlara bağlı Spor Zamanı kurslarında 10 binden fazla öğrenci eğitim görmeye devam ediyor.

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