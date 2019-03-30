İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler

Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler
Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler

İstanbul Tuzla’da düzenlenen Bahar Koşusu’nda görevli bir vatandaş, sokak köpeğine avucunun içine döktüğü sudan içirdi. Hayvansever adamın sokak köpeğine elleriyle su içirdiği anlar görenlerin içini ısıttı.

Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler - Tıkla İzle

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Tuzla Bahar Koşusu'nda görevli olan Ahmet Öney, koşu alanındaki bir sokak köpeğine elleriyle su içirdi. Pet şişedeki suyu avucunun içine boşaltıp köpeğe içiren hayvansever adam, görenlerin içini ısıttı. Suyu kana kana içen sokak köpeğinin hayli susamış olduğu gözlendi. 

Sokak köpeğini elleriyle besleyen Ahmet Öney, "Sokakta bizlerin dışında da yaşayan canlıların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onlar için bir hayat neyse bizim için de hayat aynısıdır. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Su ve gıda her şey için her canlı için önemlidir" ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.