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Tuzla TEM otoyolunda tır, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

Tuzla TEM otoyolunda tır, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü
Tuzla TEM otoyolunda tır, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

Tuzla TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına arkadan çarptı. İETT şoförü ile yol bakım personeli hayatını kaybetti. TEM otoyolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Tuzla TEM otoyolunda tır, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 20 R 7369 plakalı Ömer Erova yönetimindeki tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki 34 TP 9953 plakalı İETT otobüsüne ve otobüs yardımına gelen 06 BER 366 plakalı yol bakım aracına arkadan çarptı. Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Muharrem Çam

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