Tuzla ve Kartal'da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada

Tuzla ilçesinde 7 ve Kartal ilçesinde 3 olmak üzere, farklı tarihlerde toplamda 10 ayrı BMW markalı lüks otomobilden konsollarının çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Konsol hırsızlıklarının failleri oldukları tespit edilen 2002 doğumlu Emre D. 2002 doğumlu Yusuf E.C. ve 2003 doğumlu Mustafa İ. isimli şahıslar hırsızlık olaylarında kullanmış oldukları 2 motosiklet ile birlikte Kartal ilçesinde yakalandı.

Yaşı 20, suç kaydı 30

20 yaşında olmasına rağmen adeta suç makinesi olan Emre D.'nin 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yine 20 yaşında olan Yusuf E.C.'nin 12 adet, 19 yaşındaki Mustafa İ.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, yapılan tahkikatın ardından çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cem Güney Kılıç

İLGİLİ HABER Yaşlarından çok suçları var: Motosiklet hırsızları suç makinesi çıktı

İLGİLİ HABER Beyaz eşya deposundan hırsızlık kamerada

İLGİLİ HABER 15 gündür işe gitmiyor, hırsız nöbeti tutuyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.