İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tuzla ve Kartal'da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada

Tuzla ve Kartal'da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada
Tuzla ve Kartal'da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada

Tuzla’da 7, Kartal’da 3 olmak üzere toplamda 10 ayrı ‘lüks otomobilden konsol hırsızlığı’ olayını gerçekleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 20 yaşında olmasına rağmen 30 suç kaydı olması dikkat çekti. Şüphelilerden birinin park halindeki lüks otomobilin camını kırarak içerisinden konsol çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla ve Kartal’da lüks otomobillere dadanan konsol hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Tuzla ilçesinde 7 ve Kartal ilçesinde 3 olmak üzere, farklı tarihlerde toplamda 10 ayrı BMW markalı lüks otomobilden konsollarının çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Konsol hırsızlıklarının failleri oldukları tespit edilen 2002 doğumlu Emre D. 2002 doğumlu Yusuf E.C. ve 2003 doğumlu Mustafa İ. isimli şahıslar hırsızlık olaylarında kullanmış oldukları 2 motosiklet ile birlikte Kartal ilçesinde yakalandı.

Yaşı 20, suç kaydı 30

20 yaşında olmasına rağmen adeta suç makinesi olan Emre D.'nin 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yine 20 yaşında olan Yusuf E.C.'nin 12 adet, 19 yaşındaki Mustafa İ.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, yapılan tahkikatın ardından çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cem Güney Kılıç

İLGİLİ HABER
Yaşlarından çok suçları var: Motosiklet hırsızları suç makinesi çıktı Yaşlarından çok suçları var: Motosiklet hırsızları suç makinesi çıktı
İLGİLİ HABER
Beyaz eşya deposundan hırsızlık kamerada Beyaz eşya deposundan hırsızlık kamerada
İLGİLİ HABER
15 gündür işe gitmiyor, hırsız nöbeti tutuyor 15 gündür işe gitmiyor, hırsız nöbeti tutuyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.