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Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltında

Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltında
Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltında

Tuzla’da 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın iş yeri ruhsatının olmadığı ve buna yönelik herhangi bir başvuru talebin de bulunmadığı öğrenildi.

Tuzla'da dün saat 13.10 sıralarında Tuzla Orta Mahallesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde çıkan patlama sonucunda yangından 15 kişi yaralanmış, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Ruhsat talebinde bulunmamışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olaya ilişkin araştırmalarını yürütüyor. Bu çerçevede ifadesi alınan iş yeri sahibi M.U.B., işyeri ruhsatı talebinde bulunduklarını söyledi. Ekipler, araştırmalar sonucunda işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit etti.

İşyeri sahibi M.U.B. ile işyerinde görevli O.D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gamze Erdemir - Aykut Zor

 

 

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