Tuzla'da 70 bin TL değerinde makine kablolarını çalan hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz 9 Ağustos tarihinde Tuzla Aydınlı Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçu ile ilgili, şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda; polis ekipleri, bir işyerinde yaklaşık 70 bin TL değerinde makine kablolarının çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. İnceleme sonucunda 2 şüpheli şahsın işyeri arka giriş kapısından çeşitli aparatlar yardımıyla girdikleri belirlenmiş, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri bir ticari taksiye yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahısların kaçtıkları ticari taksi plakası tespit edilmiş, taksi sürücüsü ile yapılan görüşmede, şüpheli şahısların Pendik İlçesi Kavakpınar Mahallesinde indiği belirlendi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen şüpheli şahıslardan E.C.O. isimli şüpheli şahıs 15 Ağustos 2022 tarihinde Kartal ilçesi Cevizli Mahallesinde yakalanmış, S.T. isimli şüpheli şahıs ise aynı gün Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. E.C.O ve S.T. isimli şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada benzer suçlardan toplamda 40 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar 16 Ağustos 2022 tarihinde “İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sevgi Canpolat

