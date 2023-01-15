Tuzla'da apartman dairesi küle döndü

Yangın saat 15.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Gülhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adese polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise bina içerisinde yoğun dumana maruz kalan vatandaşları tahliye etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Binaya girerek kapıyı kırmaya çalıştık"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Taner Ateş, "Dairede yangın çıktığını gördük. İhbarda bulunduk. Ekipler gelerek müdahaleye başladı. Binaya girerek kapıyı kırmaya çalıştık ama kıramadık ekipler gelerek müdahale etti" dedi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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