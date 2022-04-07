Tuzla'da apartman sakinlerinin kabusu olan kadın adliyeye sevk edildi

Yangın, saat 04.00 sıralarında Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre, tüm bina kısa sürede dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiyeye haber edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Daha önce de apartman sakinleri ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen kadının komşuları kadından şikayetçi oldu. Tuzla Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Demet Çindemir isimli şahıs ifadesi İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Muharrem Çam - Halit Arslan