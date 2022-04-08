Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Saat 02.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin bilgisine göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürdülürdü.

Milli Savunma Bakanlığından açıkalama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Aykut Zor - Mustafa Ayabakan - Mehmet Kalay



