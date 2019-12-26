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Tuzla'da bıçaklı dehşet

Tuzla'da bıçaklı dehşet
Tuzla'da bıçaklı dehşet

Tuzla’da Çağrı P. isimli genç, sokakta tartıştığı şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı gencin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Polis saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla’da bıçaklı dehşet - Tıkla İzle

Tuzla Postane Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Çağrı P. isimli genç ile bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile Çağrı P. karşısındaki şahıs tarafından boğazından ve karnından bıçaklandı. Saldırgan ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Halit Arslan
 

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