Tuzla'da çatı yangını: Bina sakinleri tahliye edildi

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam



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