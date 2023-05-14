İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tuzla'da damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi

Tuzla'da damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi
Tuzla'da damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi

Tuzla’da E-5 Karayolu’nda şoförünün damperini açık unuttuğu tır EDS kamera direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Tuzla’da damperi açık kalan tır EDS direğine çarpıp devrildi - Tıkla İzle

Kaza 03.30 sıralarında E-5 Karayolu Şifa Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BK 668 plakalı tır sürücüsünün damperini açık unutması nedeniyle yoldaki EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kameralarının bağlı olduğu platformuna çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hafif yaralanan sürücü Cemil Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Vinç yardımıyla devrilen tırın düzeltilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ahmet Emin Şentürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.