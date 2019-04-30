Tuzla'da dehşeti yaşayan çocuk ve görgü tanığı kadın konuştu

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki M.K, eriklerin çekirdeklerini yola attı. Yoldan geçen bir araç sürücüsü çekirdeklerin aracına isabet etmesiyle aracından inerek çocuğu kovaladı. Çocuğu önce yumruk atan şahıs sonra da yere düşen çocuğu tekmeledi. Çevrede bulunan bir vatandaşın ‘polisi çağıracağım' demesiyle çocuğu bırakan şahıs olay yerinden uzaklaştı.

Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu.

Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum' deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. Ne yapıyorsun sen dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, al şunu dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.

GÖRGÜ TANIĞI KADIN O ANLARI ANLATTI

Yoldan aracıyla geçen şahıs, çekirdeğin aracına isabet etmesiyle koşarak çocukları kovalamaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yakaladığı M.K.'yi yumruk atarak yere devirdi, ardından tekmelemeye başladı. Gözü dönen şahıs, olaya tanık olan Gülin Kaya'nın müdahale etmesiyle çocuğu bırakarak oradan uzaklaştı.

Öldüresiye dayağa müdahale ederek çocuğu kurtaran Gülin Kaya, "Ben mutfaktaydım yemek yapıyordum. Bir çocuk bağırtısı duydum balkona çıktım. Bir adam darp ediyordu küçük 12 yaşlarında bir çocuğu. Balkondan bağırdım ‘ne yapıyorsunuz siz' diye. Çocuk yalvarıyordu ‘abi ben taş atmadım erik yiyorduk biz erik attım' diye. O da dinlemeden yumruklarını savuruyordu tekme atıyordu. Kimse bir müdahalede bulunmadı. Daha sonra dayanamadım aşağı indim kolundan tutup götürdüğünü gördüm. Seslerini duydum ‘Dur sen ben daha neler yapacağım' deyip kolundan tutup götürdü. Biraz izledikten sonra hangi yollardan gittiler baktım, izlerini kaybetmiştim. Sonra bir bayan denk geldi ona sordum ormana doğru gittiler dedi. Sonra ilerleyince ikisinin kafasını gördüm çocuğu önüne almıştı boynundan tutuyordu. Orada da tehditler savuruyormuş çocuğun anlatmasına göre. Daha sonra ben ne yapıyorsun sen diye bağırdım beni görünce takip edildiğini anladı şaşırdı. Sonra o da ‘benim arabama taş atmayacaktı' dedi. 'Dövmeye hakkınız yok bu bir çocuk, zaten polisler geliyor' dedim. Polislerin geleceğini duyunca çocuğu yavaşça bıraktı. Ben de çocuğa kaç dedim yanıma çekerek. Kaçamazsın dedim adama o da hızlı hızlı ilerlemeye başladı. daha sonra da kayboldu. Ben sonra çocuğun ailesine haber verdim. Ailesiyle birlikte polise başvurduk, çocuğa darp raporu alındı” dedi.

Öte yandan, küçük çocukların kendisini kovalayan magandadan can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuklar yola çekirdek atıyor. Adam aracını durdurup çocukları kovalıyor. Çocuklar can havliyle kendilerini kovalayan şahıstan kaçıyor.

Halit Arslan