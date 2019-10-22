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Tuzla'da durdurulan iki araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu

Tuzla'da durdurulan iki araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu
Tuzla'da durdurulan iki araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu

Tuzla’da polisin uygulamasında durdurulan iki ticari araçta 13 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Yabancı uyruklu şahısların Aydın’dan izinsiz ayrıldıkları tespit edilirken, gözaltına alınan araç sürücüleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'da 11 Ekim Cuma günü TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, iki ticari aracı durdurdu. İki araçta toplam 13 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Şahısların Aydın'dan izinsiz olarak ayrıldıkları tespit edildi. Ticari araç sürücüleri Cengiz Y. (55) ve Osman P. (51) gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan Cengiz Y. ve Osman P. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlemler başlatıldı.

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