Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama: 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi hafif yaralandı

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Tuzla dışında Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı da görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Yazıcı, “Kimyacılar Sanayi Sitesi önünde bulunduğumuz fabrikada patlamalar yaşandı. Patlama sonrası diğer fabrikalara da sıçramalar yaşandı. Büyük bir alana cam parçaları ve diğer materyaller fırladı. Yaşanan bu olayda 9 tane yaralı var ama 3 tane arkadaşımızın maalesef vefat ettiklerini burada şimdi öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok ciddi bir patlama, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 29 Nisan'da saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği tarafından Tuzla'daki yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö ve T.T adlı 3 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Patlama anı kamerada

Fabrikada meydana gelen patlama anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde fabrikanın yandığı esnada bir patlamanın yaşandığı ve patlama nedeniyle çevreye bazı parçaların saçıldığı görülüyor.

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Aykut Zor - Halit Arslan - Sevgi Canpolat - Muharrem Çam - Gamze Erdemir

