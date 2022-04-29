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Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama: Fabrika alevlere teslim oldu

Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama: Fabrika alevlere teslim oldu
Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama: Fabrika alevlere teslim oldu

Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama: Fabrika alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangına, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Patlamanın ardından alev alev yanan fabrika dron ile görüntülendi.

Patlama anı kamerada

Fabrikada meydana gelen patlama anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde fabrikanın yandığı esnada bir patlamanın yaşandığı ve patlama nedeniyle çevreye bazı parçaların saçıldığı görülüyor.

Aykut Zor - Halit Arslan - Sevgi Canpolat - Muharrem Çam

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