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Tuzla'da fabrikanın deposu alev alev yandı

Tuzla'da fabrikanın deposu alev alev yandı
Tuzla'da fabrikanın deposu alev alev yandı

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın inşaat halindeki deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Deponun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da fabrikanın deposu alev alev yandı - Tıkla İzle

Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı depo kısmında 09.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikanın depo kısmında büyük çapta hasar oluştu. Fabrika çalışanları ise itfaiyenin müdahalesini ve yangını izledi.

Öte yandan, fabrikanın deposunun alev alev yandığı anlar ve çevreye yayılan yoğun duman vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat

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