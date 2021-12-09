Tuzla'da fabrikanın deposu alev alev yandı

Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı depo kısmında 09.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikanın depo kısmında büyük çapta hasar oluştu. Fabrika çalışanları ise itfaiyenin müdahalesini ve yangını izledi.

Öte yandan, fabrikanın deposunun alev alev yandığı anlar ve çevreye yayılan yoğun duman vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat