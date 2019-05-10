İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Tuzla'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Tuzla'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Tuzla'da iddiaya göre uyuyan hafriyat kamyonu şoförü faciaya neden oldu. Kamyon beton bariyerleri aşarak, İstanbul Park sahasına girdi.

Tuzla'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada - Tıkla İzle

 O sırada sahada hareket halindeki araç sürücüsü son anda dururken, bir köpek tonlarca hafriyatın altında kaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Tuzla Akfırat İstanbul Park mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuyakalan hafriyat kamyonu sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetti. Beton bariyerleri aşan kamyon İstanbul Park alanına düşerken, tonlarca hafriyat yola döküldü. Bu sırada hareket halindeki bir araç sürücüsü son anda durarak ölümden döndü. Öte yandan bir köpek tonlarca hafriyatın altında kaldı. Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyon beton bariyere çarparak devriliyor. O sırada araç sürücüsü son anda dururken, bir köpek kaçıyor. Diğer köpek ise hafriyatın altında kalıyor.  

Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.