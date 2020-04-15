Tuzla'da hayat E-VE sığar

Sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştiren Tuzla Belediyesi, güçlü bilgi işlem alt yapısının sunduğu tüm teknolojik imkanları vatandaşların hizmetine sundu.

Eğlenceli oyunlar

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ( AÇEM ) uzaktan eğitim ile Anne ve Çocuklar için eğitimlerini dijital medyada devam ettiriyor. AÇEM öğretmenlerinin eğitsel oyunlar ve el yeteneklerini geliştirmeye yönelik derslerinde Anne ve çocuklar, eğlenceli eğitim ve etkinlik videolarıyla evlerinde sıkılmadan vakit geçiriyor.

Kesintisiz eğitim

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ( TUZGEM ) ve Bilgi Evleri uzaktan eğitim kapsamında, üniversite hazırlık kursları ile lise geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için kurslarını dijital medya üzerinden öğrencilere ulaştırıyor. Tuzla Belediyesi sağlık işleri müdürlüğü, evlerinde kalarak COVID 19 mücadelesine katılan vatandaşlara moral desteği vermek için, psikologlarla dijital medya üzerinden evlere ulaşıyor.

Spor evinizde

Her yaştan vatandaşımızın evlerden çıkmadığı bugünlerde herkesin ev ortamında yapabileceği basit egzersiz hareketlerle spordan kopmaması için spor zamanı öğretmenleri ve spor okulları eğitmenleri yine dijital medya ile sporu evlere taşıyor.

Dijital Kültür Merkezi

Tuzla Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini dijital medya ile evlere taşıyıp, tiyatro, müzik dinletisi ve söyleşilerin evlerimizden izlenmesini sağladı. Çocuk ve yetişkin tiyatroları ile gençlerin dahil olduğu etkinliklerin harmanlanmasından oluşan “ Dijital Kültür Merkezi “ evleri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tüm imkanlarımız ve çağın teknoloji imkanlarıyla desteklediğimiz altyapımız ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sosyal hayatı desteklemek için çalışmalarımızı evlere aktarmayı başardık. Hemşehrilerimizle iletişimi kesintisiz sürdürürken, evlerimizde eğitim, sağlık, sanat, spor, oyun gibi tüm etkinliklerimizi evlerimizden izlenebilir hale getirdik.

İnternet ve teknolojiyi doğru kullanarak, gerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere, gerekse sosyal hayatı desteklemek için vatandaşlarımızla iletişim ve etkileşimimizi arttırmaya azami önem veriyoruz.

Saha çalışmalarından, sosyal hayatı destekleme etkinliklerimizden, uzaktan eğitim faaliyetlerimizden, kültür sanat etkinliklerimizden ve iletişim kanallarıyla hemşehrilerimizle yürüttüğümüz Covid-19 mücadele sürecinden elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın evde kalarak bize destek olmalarını rica ediyoruz. Sabır ve anlayışları için kendilerine teşekkür ediyoruz” diyerek kesintisiz sosyal hayatı destekleyen çalışmaların süreceğini belirtti.

Tuzla Belediyesi saha çalışmaları ile eş zamanlı yürüttüğü etkinlikler ile Covid-19 sürecini hayatın ve ilçenin her alanına yayarak devam ettiriyor.