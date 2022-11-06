Tuzla'da ilginç görüntü: Denizde değil otoyolda jet ski ile yolculuk etti

Tuzla D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine ilerleyen bir otomobilin arkasına bağlı jet ski üzerinde oturarak seyahat eden vatandaş, yoldaki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil arkasına bağlı olan jet ski üzerinde yolculuk yapan kişi, kendisini cep telefonu ile video kaydı alan vatandaşlara da gülerek poz verdi. Jet ski çeken otomobil bir süre sonra otoyolda gözden kayboldu. İlginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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