İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tuzla'da İSKİ yol çalışması yaptı, gıda takviyesi üreten fabrikayı su bastı

Tuzla'da İSKİ yol çalışması yaptı, gıda takviyesi üreten fabrikayı su bastı
Tuzla'da İSKİ yol çalışması yaptı, gıda takviyesi üreten fabrikayı su bastı

İSKİ’nin Tuzla’da yol çalışmasını yarıda bırakmasının ardından, biriken yağmur suları gıda takviye üretimi yapan bir fabrikada su taşkını yaşanmasına neden oldu. Fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, "80 kişinin çalıştığı fabrikamız komple su altında maddi ve manevi bir sürü kaybımız var" diyerek İSKİ'den şikayetçi oldu.

Tuzla’da İSKİ yol çalışması yaptı, gıda takviyesi üreten fabrikayı su bastı - Tıkla İzle

Tuzla Tepeören'de İSKİ yaklaşık 6 ay önce yol çalışması başlattı. Yol çalışması yarıda bırakıldı. 80 kişinin çalıştığı gıda takviye üretimi yapan fabrikada ise bu nedenle su baskınları yaşandı. Biriken yağmur sularının kanalizasyondan taşması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Kendi imkanlarıyla taşan suyu boşaltan fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, İSKİ'den şikayetçi oldu.

Yolları kazıp gitmişler

Fabrika sahibi Erdoğan Tuzcu, "6 aydır İSKİ bölgemizde çalışma yapıyor. Yolları komple kazdılar ve o şekilde bırakıp gittiler. 2 ay önce şirketimizi yine su basmıştı. Dava açtık İSKİ'ye. Kendileri de altyapı ile ilgili hiçbir kusurları olmadığını dile getirdiler. Ancak her yağmurda fabrikamızı su basıyor. 6 aydır yollar bozuk bir vaziyette duruyor. 80 kişinin çalıştığı fabrikamız komple su altında. Maddi ve manevi bir sürü kaybımız var” dedi.

Halit Arslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.